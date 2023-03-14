رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض كلية الزراعة الخامس وسط مشاركات كبيرة

كتب لؤى على

افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، المعرض الزراعي الخامس الذي تنظمه كلية الزراعة بالقاهرة والذي يستمر لمدة أربعة أيام.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بالمشاركات الواسعة من الشركات والمراكز البحثية والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ المصرية والعربية والدولية بجانب مشاركة الشركات الزراعية العاملة في مجال الإنتاج الحيواني بأفرعه المختلفة (إنتاج حيواني أو داجني أو سمكي)، وكذلك شركات تصنيع الأعلاف وشركات التصنيع الغذائي والألبان ومنتجاتها، وقطاع المشاتل وتصميم وتنسيق الحدائق، والشركات العاملة في مجال إنتاج وتوزيع المبيدات والأسمدة واستصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أن المعرض يعد فرصة متميزة لإثراء معارف الطلاب في الاطلاع على تجارب الشركات في الإنتاج، والربط بين العمل الأكاديمي وواقع ومشاكل الإنتاج الزراعي وتطبيقاته.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا المعرض الزراعي في نسخته الخامسه يعكس حرص جامعة الأزهر على تنظيم المعارض المتخصصة التي تخدم تطبيقات البحوث العلمية وتأهيل الخريجين لسوق العمل بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ من خلال الاطلاع على تجارب الشركات العارضة بما يسهم في رفع قدرات الطلاب، واستعراض التجارب الناجحة في مختلف الشركات في حل مشاكل تسويق منتجاتها والنهوض بسوق العمل.

شارك في الافتتاح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري،والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور جمال عبد ربه، عميد الكلية.