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رئيس الوزراء يحضر مراسم تسليم جوائز مسابقة التميز الحكومى بدار الأوبرا

الثلاثاء، 14 مارس 2023 06:21 م
رئيس الوزراء يحضر مراسم تسليم جوائز مسابقة التميز الحكومى بدار الأوبرا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يحضر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، بعد قليل تسليم جوائز مسابقة التميز الحكومى بدار الأوبرا.
 
وافتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، المعرض الرئيسى "أهلا رمضان" بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة 400 عارض وشركة من كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية.
وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ وفروع معارض " أهلا رمضان" بالسلع الغذائية بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الإقبال الكبير فى التوافد على المنافذ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، كما خصصت وزارة التموين أقسام داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض "أهلا رمضان "، حيث يوجد مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين فى المتوسط من 4.5 إلى 6 أشهر.

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