رئيس الوزراء العراقي يكشف تفاصيل المفاوضات مع حكومة إقليم كردستان

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن حكومة إقليم كردستان أبدت تعاونا وإرادة حقيقية لحل جميع المشكلات.

وقال السوداني - في مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه خلال 4 أشهر من عمر الحكومة تم قطع شوط مهم في تنفيذ جزء من الاتفاق السياسي.

وأشار السوداني إلى أن تحويل مدينة حلبجة لمحافظة بقرار من مجلس الوزراء، أمس، هو استحقاق لأهلها، مؤكدًا أن حلبجة موجودة في الضمير العراقي والإنساني، ولا يُدخَر أي جهد لإنصاف أهلها.

وكان السوداني قد أكد، في وقت سابق من اليوم، حرص الحكومة على التواصل مع جميع القوى السياسية وتحقيق المزيد من التفاهمات بما ينعكس على مستوى الأداء العام في تقديم الخدمات للمواطنين.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي قد التقى، اليوم في مدينة أربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وذلك في مستهل زيارته إلى إقليم كردستان العراق، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، نقلته (واع).

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن الحكومة العراقية تمتلك الإرادة والرغبة الجادة في إنهاء الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، بشكل جذري، والانتقال إلى أفق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية، التي تعود بالخير على أبناء شعب كردستان وكل المحافظات.

وبحث الجانبان عددًا من القضايا والملفات المشتركة، وتم التأكيد على العمل المشترك والتعاون لحل كل الإشكالات بين بغداد وأربيل.

من جانبه، أعرب بارزاني عن سعادته لجهود الحكومة في الإصلاح، مؤكدًا دعمه للبرنامج الحكومي الذي يتضمن محاور قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق.

وأبدى بارزاني حرص حكومة الإقليم على استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية، التي أحرزت تقدما، وتمخضت عن إقرار مشروع قانون الموازنة، والمضي نحو معالجة النقاط الخلافية، مثمنًا قرار مجلس الوزراء بخصوص تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، الذي يتزامن مع استذكار فاجعة قصف حلبجة بالسلاح الكيمياوي.