وأضاف - في كلمته الإثنين: "إن عملنا مع مؤسسات الدولة وفي مقدّمتها رئاسة الجمهورية والحكومة سيكون من أجل بناء تونس الغد التي يطمح كلّ واحد منّا أن تكون محلّ استقرار ومصداقيّة بالنسبة للدول الشقيقة والصديقة ومختلف الوافدين على بلادنا وأخصّ الذين يأتون للسياحة او للإستثمار، سيجدون مناخا ملائما للنجاح، حيث إنّنا سنعمل على إشاعة الطمأنينة بين الجميع".

وأكد أنّ هذا اليوم يمثل انطلاق فعليّ لبناء تونس الغد خاصة بعد التدابير التي وقع اتخاذها منذ 25 يوليو 2021 والتي أنقذت البلاد من الويلات التي كنّا نعيشها كلّ يوم.

وأوضح أن كافة المراحل تمّت بهدوء وكانت واضحة وشفّافة واحترمت فيها كلّ الآجال والانتخابات كانت ذات مصداقيّة وشفافيّة، ومن شارك في الانتخابات برهن على روح عالية من الوطنية، وأملنا أن نرجع الثقة في عملنا وفي كلّ ما نقوم به احتراما للمسؤولية التي أناطها الدستور بعهدتنا.