دجال العراق: جمعت 50 مليون دينار بالابتزاز.. وضحية: فكرت فى الانتحار (فيديو)

كتب: أحمد جمعة

نشر جهاز الأمن الوطني العراقى، الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" اعترافات المتهمين بابتزاز 250 سيدة عراقية، وذلك بعد الإطاحة بهم والقبض عليهم في محافظة المثنى العراقية.

وأكد المتهم الأول أنه نشر رقمه واسمه مرفقا بلقب "المعالج الروحانى" على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى تلقيه 250 اتصالا من سيدات عراقيات طلبا مساعدته في التخلص من السحر، مضيفا "قمت بتصويرهن فيديو في أوضاع إباحية عبر برنامج مثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بي وقمت بابتزاز السيدات وطلبت منهن مبالغ مالية مقابل عدم نشر المقاطع المصورة."

وأوضح أن المبالغ التي يطلبها من السيدات العراقيات اللائي تم تصويرهن تتراوح ما بين 500 دينارا عراقيا: مليون دينار، مؤكدا أنه ليس بمعالج روحاني وسعى لاستخدام هذه الحيلة للنصب والاحتيال على السيدات، مضيفا "غالبية الاتصالات التي تلقيتها وتبلغ 1500 اتصال كانت من سيدات... جمعت 50 مليون دينار عراقي."

بدورها، أكدت إحدى الضحايا أنها تحصلت على رقم "الدجال الروحاني" من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى قيامها بابتزازها وسحب مبلغ مالي يقدر بمليون دينار عراقي ما دفعها للتفكير في الانتحار، مضيفا " لجأت لجهاز الأمن الوطني العراقي الذي ساعدني وألقى القبض على الشخص الدجال الروحاني الذي كان يبتزني."

وألقى جهاز الأمن الوطني العراقي، القبض على رجل ادعى أنه "معالج روحاني" بعد أن ابتز 250 ضحية وفقا لاعترافاته.

ووفقا لشهادة "المبتز" فإنه "لا يعرف شيئا عن الروحانية، لكنه كان يبتز النساء"، مضيفا : "كنت أبتز السيدات اللاتي يأتين إلي بصورهن ما لم يرسلن الأموال لي".

وبحسب فيديو نشرته الصفحة الرسمية للأمن الوطني العراقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ المتهم عمله بنشر رقم هاتفه على قنوات التعارف ويكتب اسمه "سيد علي للعلاج الروحاني" واستقبل نحو 1500 اتصال.