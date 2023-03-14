حياة كريمة.. تنظيم دورة تدريبية للتسويق الإلكترونى لسيدات القرى بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

استكمل فرع المجلس القومى بمحافظة أسوان، تنظيم الدورات التدريبية وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 25 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 1270 سيدة ورجل وشاب بقرى وادى عبادى الرضوانية والمحاميد والرديسية بحرى والكلح شرق والصعايدة والرمادى بحرى وقبلى بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرى العباسية والعرب والبصالى و7 قبلى بمركز كوم أمبو، مشيرة بأن الجلسات تناولت القضية السكانية والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى تنظيم الأسرة وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم أيضاً تنظيم دورة تدريبية استهدفت 20 سيدة وفتاة تحت عنوان "انطلاقتى الرقمية" وتناولت شرح وتعليم أساسيات التسويق الإلكترونى من البداية حتى الاحتراف وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وقاعات تكنولوجيا المعلومات التابعة لها.