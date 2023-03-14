حبس شخص يروج المواد المخدرة بعد ضبط 1.5 كيلو حشيش بحوزته فى سيدي سالم

كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت نيابة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، حبس المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ، 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم مقيم بمنطقة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، وله معلومات جنائية، وقام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة لتحقيق الربح المادي، واعترف بحيازته 15 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 1.5 كيلوجرام، بقصد الاتجار، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنية، وقانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.