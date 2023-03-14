جو مستقر وشمس ساطعة.. تعرف على حالة الطقس فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

حالة من الطقس المستقر تشهدها بعض مدن دمياط اليوم، وذلك بعد تعرض عدد من مدن المحافظة ل تساقط أمطار متوسطة يوم أمس، غير أن مدن أخري داخل المحافظة على رأسها مدينة دمياط لم تشهد أي تغييرات في حالة الطقس.

وتشهد دمياط اليوم طقس مشمس، يصحبه استقرار في درجات الحرارة، فضلا عن انخفاض ملحوظ في سرعة الرياح، إضافة إلي انخفاض نسبي في منسوب مياه نهر النيل. فيما شهدت مدن أخري تقلبات جوية وتساقط أمطارا متوسطة في الساعات الأولى من الصباح.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على أهمية الاستعداد الامثل لاستقبال أي تغيرات تطرأ بشأن حالة الطقس، كنا أكدت أيضا على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وتطبيق حالة الطوارئ تنفيذا لخطة المحافظة للتعامل مع نوات الأمطار المحتملة، وقامت الشرطة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنشر معداتها بشوارع المحافظة إلي جانب تزويدها بالفرق المدربة للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار حال تساقط امطارا على مدن المحافظة، فضلا عن تكثيف حملات تطهير بالوعات مياه الأمطار وكذلك صيانة أعمدة الإنارة والمرور على كافة اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة للتأكد من تحقيق السلامة للمواطنين.

وفي سياق متصل انتظم العمل داخل هيئة ميناء دمياط بصورة طبيعية، وذلك عقب اعلان هيئة ميناء دمياط استقبالها السفن والحاويات وقطارات البضائع بصورة طبيعية على مدار اليوم وسط تحسن حالة الطقس التي تشهدها المحافظة حاليا.

كما انتظمت أيضا رحلات الصيد بمدينة عزبة البرج، وكذلك العمل داخل بوغاز المدينة، إضافة بدء التحضير لعدد من رحلات الصيد الأخري عقب انقضاء فترة التوقف الخاصة بصيانة بعض مراكب الصيد.