جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من ساعات الرولكس الثمينة

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الرولكس الثمينة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة خطوط الطيران الجوية الإماراتية القادمة من دبي تم الإشتباه فى راكب فرنسى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين كثافات متماثله داخل حقائب الراكب .

بالعرض على أحمد حسن الحكش قام بتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 9 ساعات مرقوم عليها رولكس أصلية تقدر قيمتهم بأكثر من 4 مليون جنية .

قرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 22 لسنه 2023 وتحريز المضبوطات .