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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة فرنسى تهريب 9 ساعات "رولكس" بـ4 ملايين جنيه

الثلاثاء، 14 مارس 2023 12:19 م
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة فرنسى تهريب 9 ساعات "رولكس" بـ4 ملايين جنيه رجال الجمارك و المضبوطات
كتب محمود عبد الغني

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الرولكس الثمينة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
 
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب  القادمين من الإمارات على رحلة خطوط الطيران الجوية الإماراتية القادمة من دبي، تم الاشتباه فى راكب فرنسى الجنسية، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين كثافات متماثله داخل حقائب الراكب .
 
تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 9 ساعات مرقوم عليها رولكس أصلية تقدر قيمتهم بأكثر من 4 ملايين جنيه.
 
قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 22 لسنه 2023 وتحريز المضبوطات. 
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .
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