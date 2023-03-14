جامعة حلوان: التعاقد مع شركة تأمين للرعاية الصحية وتوفير كارت التأمين الصحي للعاملين

كتب محمد صبحى

تعاقدت جامعة حلوان مع إحدى شركات التأمين من أجل توفير الرعاية الطبية للعاملين أسوة بأعضاء هيئة التدريس، وذلك من خلال صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية، ويأتى ذلك فى ظل رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لجميع منتسبي الجامعة من العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس

وأوضحت جامعة حلوان، أنه سيتم توفير كارت التأمين الصحي وتوزيعه على كافة العاملين بالجامعة، وذلك اعتباراً من الغد.

َوأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على الاهتمام بالرعاية الصحية للعاملين بالجامعة وكافة منتسبيها، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو أكبر من الكفاءة مع تزايد عدد الخدمات الطبية المقدمة ضمن المنظومة، حتى يتمكن جميع منتسبي الجامعة من الاستفادة منها، وتسعى الجامعة لتوفيرالرعاية الصحية لكافة منتسبي الجامعة.

بهدف تقديم رعاية صحية للعاملين بالجامعة أسوة بأعضاء هيئة التدريس بجودة متميزة، من خلال التزام شركة التأمين بالعلاج الطبي المتفق عليه في حالة مرض أو إصابة المؤمن عليه بمرض أو إصابة مغطاة تأمينيًا.

كذلك يتم التغطية الطبية الكاملة للعاملين بالجامعة في حالة إجراء العمليات الجراحية، وفتح غرف العمليات ومصاريف الإقامة بالمستشفيات والعلاج بالليزر والمناظير التشخصية والجراحية وغيرها من المميزات الطبية.

في ظل رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان لجميع منتسبي الجامعة من العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.