جامعة الزقازيق تنظم ندوة تحت عنوان "إدارة الوقت ومهارات الاتصال"

الشرقية حمدى عبد العظيم

نظمت كلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "إدارة الوقت ومهارات الاتصال"، استكمالا للندوات التي تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد الطلاب، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

حاضر فيها الدكتورة شيماء بيومي مدرس علم نفس بكلية الآداب، بحضور الدكتورة نشوى نافع القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة ميرفت رشاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد شومان مدير عام الكلية، والدكتورة سوزان فايز رئيس قسم رعاية الشباب، ولفيف من الإدارة العامة لرعاية الطلاب وطالبات الاتحاد وأسرة طلاب من أجل مصر بالكلية.

بدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، ثم آيات من الذكر الحكيم، وتطرقت الدكتورة شيماء بيومى خلال الندوة إلى الحديث عن أهمية إدارة الوقت ومدى أهمية تنظيمه، فإدارة الوقت هي عملية تخطيط وممارسة التحكم الواعي في الوقت الذي يقضيه الفرد في إنجاز المهام الكثيرة، بهدف زيادة فعاليته و كفاءته وإنتاجيته، وإدارة الوقت لا تهدف فقط إلى إنجاز المهام فحسب، بل إلى ترتيبها حسب الأولوية، وتنفيذها وفقًا لهذه الأولوية في المقام الأول.

وفى ختام الندوة فتحت الدكتورة شيماء بيومى حوارا مفتوحا مع الطلاب حول موضوع الندوة وتبادل النقاش فى شتى الموضوعات.