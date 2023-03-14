تقلبات جوية وطقس سيئ وسقوط أمطار على مدن محافظة دمياط

تعرضت أغلب مدن محافظة دمياط، لموجة من الطقس السيئ على مدار الساعة الماضية، وكذلك سقوط أمطار متفرقة خاصة علي المدن الساحلية، حيث تعرضت جميع المدن لموجة من سقوط الأمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورياح و غيوم، وسحب متراكمة، مع موجة من البرودة عمت أغلب المدن.

وكانت مدن محافظة دمياط قد تعرضت لموجة من سقوط الأمطار منذ مساء أمس الإثنين.

من ناحية أخرى، أثرت التقلبات الجوية وسقوط الأمطار التى سادت أنحاء المحافظة على حركة الصيد في بحيرة المنزلة، وكذلك بوغاز عزبة البرج، وتوقفت اغلب مراكب الصيد عن العمل.

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد تابعت، جهود الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق، حيث أكدت المحافظ " على كافة الأجهزة بجاهزية المعدات وسيارات الشفط والفرق الفنية.

وفى هذا السياق، تم الدفع بتلك المعدات والفرق لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق لتيسير الحركة المرورية، ووجهت " محافظ دمياط " تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لتلك الأعمال، لافتة الى أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة عمليات ديوان عام المحافظة.

وشددت محافظ دمياط على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتواجد الميداني المستمر، وازالة كافة اثار مياه الأمطار وتسهيل حركة المرور بالشوارع .