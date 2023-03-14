تعرف على أهداف إنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع المصرية

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية، لتربط كافة المدن والمحافظات وتختصر المدة الزمنية، بالإضافة الى انعكاس انشاء القطار الكهربائى السريع على الاقتصاد المصرى.

ويهدف إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية إلى الآتى:

خلق محور لوجيستى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط حيث أطلقت شركة هاتشيسون الصينية عليه محور السخنة - الدخيلة اللوجيستي.

ربط المناطق الصناعية ( مناطق الإنتاج ) بالموانئ البحرية المصرية ( مراكز التصدير )

ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

الربط بين المناطق السياحية بأنواعها( سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة / أبيدوس بسوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل – السياحة الدينية بدير المحرق بأسيوط ) ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة.

التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط

الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنموية جديدة

يتطابق مسار الخطين الأول والثاني من الشبكة مع مخطط ( ممر التنمية ) الذي اقترحه العالم المصرى فاروق الباز والذي يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى توشكي.

الحد من التلوث البيئى الناتج عن تشغيل جرارات الديزل ( ينتج عن الجرار الديزل الواحد حوالي 2 مليون طن من الإنبعاثات الكربونية سنوياً) .

زيادة طاقة النقل للركاب والبضائع بما يسمح باستيعاب عدد 2,5 مليون راكب يومياً

و20 مليون طن بضائع سنوياً عند اكتمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع.

الربط السككى مع دول الجوار جنوبا بمد الخط الثاني من ابوسمبل إلى وادي حلفا بالسودان

وغربا بمد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع حتى السلوم ومنه إلى بنغازي.