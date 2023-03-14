تراكم أكوام من القمامة فى باريس بسبب إضراب عمال النظافة.. فيديو

فاطمة شوقى

تحولت باريس من مدينة النور إلى مدينة القمامة ، وذلك بعد ظهور أكوام من القمامة فى شوارعها بعد إضراب عمال النظافة الذى من المتوقع أن يستمر إلى نهاية الأسبوع الجارى، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمال النظافة أعلنوا الإضراب عن العمل بسبب معارضتهم مشروع قانون أثار الجدل والخاص بإصلاح نظام التقاعد، والذى يقضى بزيادة سن التقاعد فى فرنسا من 62 إلى 64 عاما.

وأوضحت أنه في المجموع ، يتراكم حاليًا ما لا يقل عن 5400 طن على أرصفة العديد من الأحياء في العاصمة الفرنسية ، تلك التي لا تتم فيها إزالة النفايات من قبل مزودي الخدمات الخاصة ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

بالإضافة إلى هذه الكومة المرئية من النفايات ، أصيبت ثلاث محارق قمامة في منطقة العاصمة الباريسية بالشلل.

وأصبح يشتكى الجيران من الرائحة ويقولون إنها تؤثر على السياحة ، كما هو الحال في باريس ، تأثرت مدن فرنسية أخرى بالإضراب فى جمع القمامة، لكن التعبئة شملت أيضًا قطاعات أخرى منذ الأربعاء الماضي.

في مجال النقل، أثرت الإضرابات في نهاية هذا الأسبوع على كل من النقل الجوي والسكك الحديدية ، التى ستظل خدماتها تعاني من اضطرابات في الأيام القليلة المقبلة.

في مجال الطاقة، سيتم أيضًا إطالة فترات الحصار في العديد من المصافي في البلاد ، على الرغم من أنها لم تتسبب حتى الآن في أزمة إمدادات الوقود مثل تلك التي حدثت في نهاية عام 2022 بسبب المطالبات الاقتصادية من قبل العمال.