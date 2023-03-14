تحرير 94 محضرا تموينيا متنوعة فى حملات مكبرة بمركز ساقلتة فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، برئاسة أحمد البدري حملات مكبرة للمرور على " الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز للتأكد من سلامة السلع الغذائية، ومتابعة ضبط الأسعار، بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك، والتموين، والصحة، حيث استهدفت المدينة والقرى التابعة ، وأسفرت عن تحرير 94 محضر تمويني متنوع، مابين تموين وصحة وإشغالات، وبيئة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق ومحال بيع السلع التموينية والمواد الغذائية، والتأكد من توافر كافة السلع، ووضع الأسعار عليها بشكل واضح دون مغالاة، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

كان اللواء اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد شهد والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج فعاليات حفل خريجى كلية الطب بجامعة سوهاج الدفعة 27، والتى أقيمت بقاعة المؤتمرات بمقر الجامعة الجديد بالكوامل، بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب، والدكتور محمود فهمى نقيب الأطباء بسوهاج، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.

وهنأ محافظ سوهاج خريجى الدفعة 27، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح فى حياتهم العملية، مؤكدا على سمو مهنة الطب، وأهمية دور الطبيب فى منظومة العمل وتخفيف آلام المرضى وعلاجهم، مشيرا إلى أن مهنة الطب هى مهنة إنسانية بالمقام الأول، كما قدم الفقى التهنئة لأولياء أمور الطلاب الخريجين، مؤكدا أنهم أصحاب الفضل الأول فى نجاح أبنائهم.

ومن جانبه هنأ رئيس الجامعة أبنائه الطلاب خريجى الدفعة 27 طب سوهاج، موجها الشكر لمحافظ الإقليم على تلبية الدعوة وحضور الاحتفال، ودعم أنشطة الجامعة المختلفة.