تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طفلة، ملقاة وسط المقابر في أوسيم، ولجأ رجال المباحث لفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة.

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية إلى وجود شبهة جنائية في وفاة الطفلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة وسط المقابر في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة طفلة مجهولة الهوية، وعقب مناظرتها من جانب جهات التحقيق المختصة، تم نقلها إلى المشرحة.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.