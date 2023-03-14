انطلاق حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، حملة طرق الأبواب تحت عنوان احميها من الختان، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم 14-3-2023 حتى 16-03-2023 بمدن جنوب سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقالت الدكتورة هناء ندا مقررة المجلس القومي للمرأة فرع جنوب سيناء، تستهدفت الحملة خلال اليوم الأول مدن رأس سدر وطور سيناء وتجمع الرويسات بمدينة شرم الشيخ.

وأضافت الدكتورة هناء مقررة المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، تهدف الحملة إلى التوعية ضد ختان الأناث والتعريف بأضرارة الصحية والنفسية وبأثاره السلبية عليهن.

وأشارت مقررة المجلس القومي للمرأة إلى أن الحملة تهدف لنشر الوعى ببعض الرسائل الهامة الخاصة بقضية ختان الإناث والتى تجرم هذه الظاهرة، والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، وكذلك الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.

ويأتى ذلك فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

وتحت شعار "علمنى حرفة" استمرار دورات تدريبيه الرسم علي الزجاج بمركز شباب أبو زنيمة.

كما نفذ مركز شباب مدينة أبوزنيمة بتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع مديريه الشباب و الرياضه بجنوب سيناء ، دورات تدريبيه للرسم علي الزجاج تحت شعار علمني حرفة بمركز شباب أبو زنيمة.

وتهدف تلك الدورات إلى تشجيع الشباب على التدريب المهني والحرفي وإعداده وفق احتياجات سوق العمل.

الجدير بالذكر أن التدريبات الحرفية تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر، وتدريب الشباب على المهن الحرفية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل، كما يتم عرض منتجاتهم فى المعارض التى تنفذها الإدارة المركزية لتمكين الشباب.