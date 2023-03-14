اليوم السابع
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انطلاق الحفل الفنى للفنان أحمد سعد ومحمد شاهين بجامعة عين شمس بمشاركة آلاف الطلاب

الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:30 م
انطلاق الحفل الفنى للفنان أحمد سعد ومحمد شاهين بجامعة عين شمس بمشاركة آلاف الطلاب انطلاق الحفل الفنى للفنان أحمد سعد ومحمد شاهين بجامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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انطلق منذ قليل، الحفل الفنى الترفيهى، الذى تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر، وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تقديم الأنشطة المختلفة الفنية والترفيهية للطلاب، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
ويستضيف الحفل الفنى المطرب أحمد سعد، والمطرب محمد شاهين، بحضور عازف الجيتار شريف الجاسر وبحضور الممثل والمذيع خالد عليش وذلك بتنسيق طارق أحمد وإشراف الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس.
 
وشهد الحفل اقبال كثيف من الطلاب، حيث توافد الآلاف من طلاب جامعة عين شمس، لحضور الاحتفالية وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين دخول الطلاب، وتواجد الأمن المركزى أمام بوابات الجامعة، فضلا عن توفير عدد من سيارات الإسعاف تحسبا لأى حالات طارئة.
 
ورفع الآلاف من الطلاب أعلام مصر وسط ترديد مجموعة من الأغاني الوطنية والشعبية، فى انتظار وصول الفنان محمد شاهين والمطرب أحمد سعد.
 
انطلاق الحفل الفنى للفنان أحمد سعد ومحمد شاهين بجامعة عين شمس
انطلاق الحفل الفنى للفنان أحمد سعد ومحمد شاهين بجامعة عين شمس

انطلاق الحفل الفنى للفنان أحمد سعد ومحمد شاهين في جامعة عين شمس
انطلاق الحفل الفنى للفنان أحمد سعد ومحمد شاهين في جامعة عين شمس

انطلاق حفل فنى بجامعة عين شمس
انطلاق حفل فنى بجامعة عين شمس

حفل فني بجامعة عين شمس
حفل فني بجامعة عين شمس

 


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