وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كيشيدا تحدث هاتفيا مع نظيره الاسترالى أنتونى ألبانيز لحوالى 10 دقائق، اليوم الثلاثاء، حيث أطلعه ألبانيز على الاتفاق الذى توصل إليه قادة "أوكوس" يوم أمس الاثنين، بشأن بيع واشنطن لكانبرا ما يصل إلى خمسة من أحدث غواصات الهجوم السريع.

وقال كيشيدا إن جهود "أوكوس" تسهم فى إحلال السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندى والهادئ، فى وقت تزداد فيه حدة الوضع الأمني ​​هناك.

كما اتفق كيشيدا وألبانيز على مواصلة تعزيز تعاونهما مع بعضهما البعض ومع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.