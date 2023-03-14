المشدد 10 سنوات لسائق سقط في يد ضابط متنكر داخل سيارة وبحوزته هيروين بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحى عمار، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم، بمعاقبة المتهم " ع.ف ر"، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 200 الف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المخدر السيارة والميزان المضبوطين، والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 23811 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، قيام المتهم " ع.ف.ر" سائق بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، وعلي اثر اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفاده بغرض المتهم لكمية من المواد المخدرة للبيع، فاتفق احد ضباط المكافحة مع مصدره السري علي تقديمه للمتهم ،كراغب للشراء، وانتقلا المصدر السري برفقته الضابط وقدمه للمتهم كعميل لشراء المواد المخدرة، واصطحبه المتهم داخل السيارة محل الواقعة، وقام المتهم بعرض حافظة بلاستيكية تحوي علي مخدر الهيروين المخدر، وما أن ابصرها حتي تم ضبطه من قبل الضابط .

واستخلص الحافظة من يده، وبفضها تبين احتوائها على مادة الهيروين، وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على ميزان حساس عليه اثار المواد المخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة المضبوطه لتسهيل عملية البيع والميزان لتجزئه المواد المخدرة، وبالعرض علي النيابة العامة.

تبين أن المضبوطات بحوزة المتهم عبارة عن عدد 2 اسطوانه لمخدر الهيروين وزنت 447.34 جم ، فقررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.