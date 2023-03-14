اليوم السابع
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الكرملين: روسيا لا تعترف بمحكمة الجنايات الدولية أو اختصاصاتها أو سلطتها

الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:50 م
الكرملين: روسيا لا تعترف بمحكمة الجنايات الدولية أو اختصاصاتها أو سلطتها المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف
وكالات

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أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واختصاصها.
 
وأجاب بيسكوف ردا على سؤال حول كيفية تعامل روسيا مع احتمالية بحث محكمة الجنايات الدولية في قضيتين جنائيتين مرفوعتين بحق روسيا الاتحادية، حول الأزمة الأوكرانية، قائلا "نحن لا نعترف بمحكمة الجنايات الدولية، ولا نعترف باختصاصها أو سلطتها، هكذا نتعامل معها".
 
وأضاف بيسكوف، أن روسيا "لم تكل على مر السنين من لفت الانتباه إلى حقيقة، أن أيا من المؤسسات والمحاكم الدولية، والمجتمع الدولي بشكل خاص، حتى تلك التي لا تعترف بها موسكو، لم تكلف نفسها عناء النظر في الانتهاكات المستمرة من قبل القوميين الأوكرانيين،  تجاه المدنيين في دونباس الذين تعرضوا لشتى أنواع الظلم والاضطهاد والقتل، وتدميرهم للبنى التحتية في هذه المناطق".
 
 

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