اليوم السابع
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القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى: سحب مياه الأمطار المتساقطة فجر اليوم

الثلاثاء، 14 مارس 2023 12:53 م
القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى: سحب مياه الأمطار المتساقطة فجر اليوم سحب مياه الأمطار المتساقطة فجر اليوم
كتبت – مرام محمد

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أعلنت شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، تعامل المعدات المنتشرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة مع كميات الأمطار التي سقطت فجر اليوم على محافظات القاهرة الكبرى، مشيرة أنه تم سحب تجمعات مياه الأمطار بمناطق: صلاح سالم وكوبري الفنجري والزمالك والعباسية وشبرا والنزهة وشارع الميرغني ونفق يوسف عباس وكوبري الجلاء وأمام قصر البارون بمحافظة القاهرة.

وأكدت سحب تجمعات مياه الأمطار بمناطق: الطريق الصحراوي وإمبابة وكورنيش النيل وميدان الكيت كات ومحيط الجامعة ومحور 26 يوليو وبين السرايات والكيلو 28  الطريق الصحراوي والقرية الذكية وفيصل والهرم.

يُذكر أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تقوم بمتابعة البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس للتعامل مع مياه الأمطار.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تزامنا مع حالة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد، متوقعة أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3.5 متر.

المعدات ترفع مياه الأمطار من الشوارع
المعدات ترفع مياه الأمطار من الشوارع

 

رفع مياه الأمطار بشوارع القاهرة والجيزة
رفع مياه الأمطار بشوارع القاهرة والجيزة

 

رفع مياه الأمطار في القاهرة والجيزة
رفع مياه الأمطار في القاهرة والجيزة

 

رفع مياه الأمطار
رفع مياه الأمطار

 

سحب مياه الأمطار المتساقطة بالقاهرة والجيزة
سحب مياه الأمطار المتساقطة بالقاهرة والجيزة

 

سحب مياه الأمطار المتساقطة فجر اليوم
سحب مياه الأمطار المتساقطة فجر اليوم

حالة الطقس

سقوط امطار

امطار



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