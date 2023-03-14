وذكرت القيادة - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه وبناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهوريتي العراق وإيران لعام 2008، والخاصة بالبحث عن رفات ضحايا حرب الخليج الأولى (1980- 1988)، تسلم الجانب العراقى من الجانب الإيرانى عبر منفذ الشلامجة الحدودي رفات 3 من الشهداء العراقيين.

