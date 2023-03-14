وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية - فى مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن معارضة بلاده بشكل حازم لصفقة بيع الغواصات إلى أستراليا، مؤكدا أن هذا الاتفاق الثلاثي سوف يقوض نظام عدم انتشار الأسلحة في العالم.

وقال "إن هذا الاتفاق يؤكد أن الدول الثلاث تغاضت عن القلق الذي عبرت عنه الصين، موضحا أن التعاون بينهما يؤكد استخدام أسلحة تعتمد على الكثير من (اليورانيوم) وهذا ضد الاتفاقات التي اتفقنا عليها وضد مسألة عدم الانتشار وهذا الأمر ليس في صالح المجتمع الدولي".. مضيفا:"نحن ضد هذا الاتفاق لأنه يقوض نزاهة وأهداف الاتفاقيات التي كنا قد اتفقنا عليها، ويقوض مسألة الشفافية الدولية".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد أعلن - في وقت سابق - أن أستراليا ستشتري ثلاث غواصات أمريكية، بمحركات نووية، من طراز "فرجينيا ".