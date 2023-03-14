السيطرة على حريق بكشك بقالة فى إحدى قرى الصف دون إصابات

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بكشك بقالة بإحدى قرى الصف فى الجيزة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بكشك بقالة، بإحدى قرى الصف، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات اشتعال الحريق، وحقيقة تورط عاطل في التسبب بإشعال الحريق من عدمه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.