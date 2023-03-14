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السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات بخط القاهرة / الواسطى / الفيوم والعكس

الثلاثاء، 14 مارس 2023 12:17 م
السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات بخط القاهرة / الواسطى / الفيوم والعكس السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب قطارات 142 / 1111 / 1110 / 141 اكسبريس القاهرة / الفيوم والعكس ليكون بقطارات تهوية ديناميكية بدلاً من تحيا مصر وبنفس جداولهم الحالية وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 / 3 / 2023، ودلك فى ظل توجيهات المهندس كامل الوزير - وزير النقل بضرورة التطوير والتحديث والإستغلال الأمثل لطاقة التشغيل للوحدات المتحركة فور إتاحتها لتقديم أفضل خدمة لجمهور.
 
وكانت أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية والعكس بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر وذلك اعتباراً من أمس الإثنين بتركيب 8 عربات تهوية وبنفس جداولهم الحالية، وهى كالتالي:
 
تشغيل قطار 1113 إكسبريس شبرا الخيمة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى 
تشغيل قطار 954 إكسبريس الإسماعيلية / القاهرة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى 
تشغيل قطار 961 إكسبريس القاهرة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى 
تشغيل قطار 962 إكسبريس الإسماعيلية / شبرا الخيمة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى           

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