السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات بخط القاهرة / الواسطى / الفيوم والعكس

كتب سيد الخلفاوى

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب قطارات 142 / 1111 / 1110 / 141 اكسبريس القاهرة / الفيوم والعكس ليكون بقطارات تهوية ديناميكية بدلاً من تحيا مصر وبنفس جداولهم الحالية وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 / 3 / 2023، ودلك فى ظل توجيهات المهندس كامل الوزير - وزير النقل بضرورة التطوير والتحديث والإستغلال الأمثل لطاقة التشغيل للوحدات المتحركة فور إتاحتها لتقديم أفضل خدمة لجمهور.

وكانت أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية والعكس بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر وذلك اعتباراً من أمس الإثنين بتركيب 8 عربات تهوية وبنفس جداولهم الحالية، وهى كالتالي:

تشغيل قطار 1113 إكسبريس شبرا الخيمة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى

تشغيل قطار 954 إكسبريس الإسماعيلية / القاهرة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى

تشغيل قطار 961 إكسبريس القاهرة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى

تشغيل قطار 962 إكسبريس الإسماعيلية / شبرا الخيمة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى