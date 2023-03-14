السجن 7 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى المخدرات بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي ، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 7 سنوات، بمركز ابوتشت شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى سبتمبر 2023، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عصام، 36 عاما، عامل، ومقيم بمركز ابوتشت شمالي قنا، بتهمة حيازة وإحراز الشابو المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، ووجهت له تهمة حيازة بندقية خرطوش وطلقة نارية.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 14844 لسنة 2022 جنح مركز شرطة ابوتشت، والمقيدة برقم 2514 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 7 سنوات.