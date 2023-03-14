اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 مارس 2023 09:45 م
أكرم القصاص
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الرئيس السوري يصل موسكو في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع بوتين

الثلاثاء، 14 مارس 2023 09:00 م
الرئيس السوري يصل موسكو في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع بوتين بشار وبوتين
أ ش أ

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وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه كان في استقبال الرئيس الأسد لدى وصوله إلى مطار فنوكوفا الدولي في موسكو، ميخائيل بوجدانوف ممثلا خاصا للرئيس بوتين نائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا في دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سوريا في موسكو، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي.

 


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