الدليل الكامل للأمهات لعلاج الطفح الجلدى لحديثي الولادة

كتبت ميرفت رشاد

قد تتعرض بشرة المولود الجديد لتغييرات خلال الأسابيع الأولى من الحياة، وتعد هذه التغييرات مصدر قلق للوالدين، على الرغم من أن العديد منها ليس مقلقًا في الواقع، وسنوضح لك أكثر أنواع الطفح الجلدي شيوعًا عند الأطفال، وما أسبابها، خيارات العلاج المتاحة، وفقًا لما نشره موقع "healthnews".

الطفح الجلدي الأكثر شيوعًا عند الأطفال حديثي الولادة

تسمم حمامي حديثي الولادة

تؤثر سمية الحمامى الوليدية (ETN) على 40-70 ٪ من الأطفال حديثي الولادة ، يتطور ETN عادة قبل الخروج من المستشفى في اليوم الثاني أو الثالث من الحياة، يتميز الطفح الجلدي بالبقع تغيرات ملونة مسطحة أو بقع بارزة - محاطة بمنطقة حمراء. قد تتطور إلى بقع صغيرة تشبه البثور. يظهر الطفح الجلدي بشكل عام على الوجه والبطن والأطراف.

عادة ما يختفي ETN في غضون 7 إلى 14 يومًا ، ولكن يمكن أن يظهر مرة أخرى في غضون الشهر الأول من العمر. لا يتطلب هذا الطفح الجلدي العلاج ولا يرتبط بنتائج سلبية.

حب الشباب عند الأطفال

يصيب حب الشباب لدى الأطفال ، ما يصل إلى 20٪ من الأطفال حديثي الولادة، يسبب الطفح الجلدي نتوءات بارزة وملتهبة قد تتطور إلى رؤوس بيضاءن عادة ما تحدث في أي مكان على الوجه. يظهر حب الشباب لدى الأطفال بعد الشهر الأول من العمر ويمكن أن يستمر حتى عمر أربعة أشهر.

عادة، لا يتطلب حب الشباب عند الأطفال أي علاج، هذا الطفح الجلدي يزول من تلقاء نفسه دون عواقب، من الضروري عدم الضغط على أي حب شباب عند الأطفال أو عصره أو فركه بقوة.

ميليا (بقع الحليب)

الميليا - التي يطلق عليها غالبًا "بقع الحليب" - تؤثر على ما يصل إلى 50٪ من الأطفال حديثي الولادة، تظهر عادةً نتوءات بيضاء صغيرة على الخدين العلويين والأنف والذقن، تحدث بقع الحليب بسبب الكيراتين - وهو بروتين موجود في الجلد - محاصر في بصيلات الشعر.

لا يوجد علاج ضروري للبقع أو الدخينات التي تميل إلى الاختفاء بحلول الشهر الأول أو الثاني من العمر.

غطاء المهد (التهاب الجلد الدهني الطفلي)

التهاب الجلد الدهني الطفلي (ISD) هو طفح جلدي مألوف ، وغالبًا ما يُسمى غطاء المهد ، لأنه يحدث غالبًا على فروة الرأس، يمكن أن يظهر الطفح الجلدي على الوجه والأذنين والرقبة والإبطين وقد ينتشر بسرعة إلى منطقة الحفاض، يتميز غطاء المهد باحمرار وظهور قشور جلدية دهنية ، قد يظهر الاحمرار فقط في ثنايا الجلد وتجاعيد المفاصل، يمكن أن يظهر ISD في الأسبوع الثاني من العمر وقد يستمر حتى 4 إلى 6 أشهر.

يمكن وضع المطريات أو الزيت مثل الفازلين الأبيض أو زيت جوز الهند على القشور الدهنية ثم إزالتها برفق باستخدام فرشاة ناعمة.

إكزيما الطفل (التهاب الجلد التأتبي)

أكزيما الأطفال هي طفح جلدي أقل شيوعًا يصيب ما يقرب من 13٪ من جميع الأطفال دون سن 18 عامًا، يمكن أن يسبب هذا الطفح الجلدي إزعاجًا لطفلك، تظهر الأكزيما عند الأطفال حديثي الولادة على الرأس والخدين. وقد تظهر أيضًا على مرفقي وركب الأطفال الأكبر سنًا.

قد تتطلب أكزيما الأطفال العلاج، يمكن أن تكون كريمات الأدوية الموصوفة خيارًا ، ولكن أفضل طريقة لعلاج إكزيما الأطفال هي منع حدوث نوبات الاحتدام عن طريق تجنب المحفزات .

طفح الحفاضات (التهاب الجلد الناتج عن الحفاضات)

يعاني كل رضيع أو طفل تقريبًا من درجة ما من طفح الحفاضات أو التهاب الجلد في بداية حياتهم، إنها واحدة من الحالات الجلدية القليلة المتوقعة لحديثي الولادة والتي يمكن أن تسبب إزعاجًا أو ألمًا لطفلك. يحدث هذا الطفح الجلدي في منطقة الحفاض ويظهر على شكل جلد محمر وملتهب قد يكون به نتوءات بارزة أو بقع نازفة، يمكن أن تختلف درجة الخطورة بشكل كبير، لا تسبب الحفاضات التهاب الجلد الناتج عن الحفاضات، العوامل المرتبطة بمنطقة الحفاضات تسبب الطفح الجلدي.

يمكن أن يتسبب البول أو البراز الذي يجلس على الجلد لفترات طويلة في حدوث تهيج خفيف إلى شديد.

أفضل طريقة لعلاج طفح الحفاض هو منعه ، تشير الدراسات إلى أن العناية الفعالة بالبشرة والتحسينات في تقنية الحفاضات قد قللت من تواتر وشدة طفح الحفاضات.