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الدفاع الروسية: إسقاط طائرة حربية أوكرانية فى دونيتسك

الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:21 م
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة حربية أوكرانية فى دونيتسك الجيش الروسى
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة روسية أسقطت طائرة حربية أوكرانية من طراز "ميغ-29" بالقرب من منطقة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليوم أن الجيش الأوكراني خسر ما يصل إلى 75 جنديا على محور كوبيانسك، وأكثر من 95 جنديا على محور كراسني ليمان، و150 آخرين على محور دونيتسك، إضافة إلى نحو 60 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه و40 على محور خيرسون.
 
وبين المعدات العسكرية التي دمرتها القوات الروسية على المحاور المذكورة خلال اليوم الماضي 3 دبابات، و7 مدافع ذاتية الدفع "غفوزديكا" واثنان من مدافع  М777 أمريكية الصنع، واثنان من مدافع هاوتزر "أكاتسيا"، واثنان من مدافع هاوتزر D-20، وواحد من طراز D-30، ومدفعان مضادات للدبابات "أم تي-12"، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.
 

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