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الداخلية تطلق قافلة لتوفير مستلزمات غذائية وسلع معمرة بشمال سيناء.. صور

الثلاثاء، 14 مارس 2023 12:45 م
الداخلية تطلق قافلة لتوفير مستلزمات غذائية وسلع معمرة بشمال سيناء.. صور مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

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في إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية لدعم أهالينا وذلك بمناطق (العريش – الشيخ زويد – بئر العبد) بمحافظة شمال سيناء، حيث تم إقامة معرضاً على مساحة كبيرة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء يتم خلاله طرح عدد من السلع الغذائية وغير الغذائية والسلع المعمرة والسجاد والمفروشات بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
 
وتم الدفع بسيارات محملة بمختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وسيارات مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات الشرطية التى تقدمها قطاعات الوزارة.
 
وواصلت منظومة "أمان" التابعة للوزارة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة، للمساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل أهلينا بشمال سيناء، ولاقت تلك المبادرة قبول واستحسان أهالينا بمحافظة شمال سيناء لما لها من مردود إيجابي فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، والتيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة.
 
وتولي وزارة الداخلية اهتماما خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
 
واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.
 
ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.
 
مبادرة كلنا واحد (1)
 

مبادرة كلنا واحد (2)
 

مبادرة كلنا واحد (3)
 

مبادرة كلنا واحد (4)
 

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