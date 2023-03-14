التنمية المحلية: استمرار حالة عدم استقرار الطقس ببعض المحافظات

كتب على عبد الرحمن

أشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بشأن متابعة حالة الطقس، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية فى بعض المحافظات وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينتى طور سيناء وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء مع تساقط ثلوج خفيفة، كما سقطت أمطار متوسطة على مدينتى غارب والزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، فيما سقطت أمطار متفاوتة الشدة على أحياء المنتزه أول وثان والعامرية أول وثان وشرق ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وعلى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

كما أشار التقرير، إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض أحياء ومدن محافظات القاهرة والجيزة والسويس ومطروح والدقهلية ودمياط والمنوفية والاسماعيلية وشمال سيناء، وتقوم الأجهزة التنفيذية فى المحافظات المشار إليها بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل الفورى لشفط تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بها.

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة مع استمرار التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتعامل الفورى مع أى أحداث مع استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.