التمثيل التجارى: ارتفاع صادرات مصر لأفريقيا إلى 5.2 مليار دولار 2022

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كشف مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري الوزير مفوض علي الباشا، عن أن قيمة صادرات مصر إلى أفريقيا خلال العام الماضي وصلت لنحو 5,2 مليار دولار في مقابل 5 مليارات دولار خلال 2021.

وقال الباشا - في جلسة "الفوز في إفريقيا.. استراتيجيات دخول الأسواق الإفريقية"، خلال مؤتمر "إكسبورت سمارت" - إن قيمة الزيادة لا تتعدى 200 مليون دولار لا تتوازى مع حجم التركيز الذي بدأت توليه الدولة للقارة الأفريقية على مدار العامين أو الثلاثة الماضية.

وأشار إلى أهمية بذل المزيد من المجهودات لنجني الثمار وذلك سواء من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك إشكالية في توزيع صادرات مصر للقارة الإفريقية خاصة وأن حوالي 69% منها لدول شمال إفريقيا بالإضافة إلى السودان، بينما الـ 30% لدول جنوب الصحراء.

وأكد الباشا أن ذلك يمثل تحد كبير يجب العمل على حل كافة المعوقات، منوها بأن كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص تهتم بإفريقيا خلال الـ 3 أو 4 سنوات الماضية، على الرغم من ضعف أرقام الزيادة المحققة، مؤكدا أننا نحتاج أن تكون الجهود منظمة أكثر وأن يكون هناك تعاون أكبر بين كل الجهات والجمعيات.

وعن الجهود الحكومية، لفت إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد استراتيجية تنمية الصناعة والتي تشترك بها كافة الجهات، حيث إن الهدف هو رفع تنافسية المنتج المصري وحل كل المعوقات التي تتسبب في خفض تنافسيته.

وأكد الباشا أنه تم منذ عام إطلاق استراتيجية تنمية الصادرات لإفريقيا فإن هذه الاستراتيجية يشارك بها أغلب قطاعات الدولة، وتتضمن وضع حلول لمشاكل ومعوقات واضحة يتم العمل على تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالنقل الجوي والشحن البحري، بالإضافة إلى ضمان سداد حصيلة الصادرات.