التصريح بدفن ربة منزل عقب تعرضها لصعق كهربائى أثناء الغسيل بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 25 سنة مصرعها صعقا بالكهرباء، وذلك إثر ملامسة يدها الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية بمنزلها دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركز جنوب محافظة سوهاج وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بتعرض ربة منزل لصعق كهربائى بالمنزل أثناء عملية الغسيل وتم نقلها للمستشفى والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بورود إشارة من المستشفي البلينا المركزي لمركز شرطة البلينا بوصول المدعوة عبير ع ا م - سن 25 ربة منزل وتقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائي وتم التحفظ عليها بالمستشفى داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال والدها المدعو علي ا م ع 72 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجلته ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها أحدي الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية مما نتج عنه صعقها ووفاتها بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي تم تحرير تحضرا بالواقعة وتم العرض على الواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.