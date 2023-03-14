البحوث الإسلامية: قوافل وعاظ الأزهر تجوب محافظات الإسكندرية وأسوان والوادى الجديد

كتب لؤى على

أطلق مجمع البحوث الإسلامية مجموعة قوافل توعوية شاملة لوعاظ الأزهر إلى محافظات: الإسكندرية، وأسوان، والوادي الجديد، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف بالتوعية المجتمعية الشاملة، في جميع محافظات مصر وخاصة في المناطق النائية والحدودية؛ لما تمثله من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.

وقال الأمين العام ل مجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد: إن خطة المجمع للتوعية الشاملة تستهدف التوعية بالقضايا المهمة التي تمس المجتمع المصري وتؤثر فيه بشكل مباشر، مع التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن غياب الأخلاق.

أضاف عياد أن القوافل تأتي تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك؛ حيث يستهدف برنامج عمل تلك القوافل تنمية الوعي الديني لدى الناس، وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم، بعيدًا عن الفكر المتطرف وجماعات العنف، مشيرًا إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة عن أسئلتهم.

من جانبه أوضح د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع أن خطة عمل القوافل لا تقتصر على المساجد فقط، وإنما يتم تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي والمصالح الحكومية إضافة إلى المقاهي؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة، وعقد عديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل، كما أشار أن تلك القوافل تستمر في تنفيذ برامجها على مدار أسبوع.