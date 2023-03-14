البحرين وباكستان تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى

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بحث رئيس الحرس الوطني البحريني الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الإثنين، في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة الباكستانية إسلام آباد مع قائد الجيش الباكستاني، سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات بالمنطقة.

وأشاد رئيس الحرس الوطني البحريني بالمستوى العالي الذي وصلت إليه آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، مؤكداً مواصلة الجهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يصب في صالح البلدين الشقيقين.