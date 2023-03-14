الإعلان عن الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثالثة اليوم

كتبت أسماء أمين

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق حفل جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة؛ وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023، والتي تنطلق بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادي، وزيرة الدولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين.

وتأتي جائزة مصر للتميز الحكومي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحديث العمل الحكومي، والتي تم إطلاق الدورة الأولى منها عام 2018 بهدف تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى الموظفين أو المؤسسات الحكومية من خلال تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة مما يساهم في الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

وتضم الدورة الثالثة من الجائزة ولأول مرة؛ النسخة الأولى من منظومة جوائز التميز الداخلي والتي تم تنفيذها في 5 جامعات وبعض الوحدات الخدمية الحكومية، بالإضافة إلى إطلاق جائزة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" والتي تم الإعلان عنها في يوم المرأة المصرية بحضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتكون الفئة رقم 20 من فئات الجائزة.

يشار إلى أن جوائز مصر للتميز الحكومي تضم في دورتها الثالثة 20 فئة ضمن جوائز التميز المؤسسي والفردي، حيث تشمل جوائز التميز المؤسسي؛ جائزة المؤسسة المتميزة والتي تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات (مركز، مدينة، حي، قرية)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية (مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، مكاتب التموين، مكاتب الصحة، مكاتب ومراكز التأهيل الاجتماعي، المراكز التكنولوجية)، كما تضم جوائز التميز المؤسسي جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، بالإضافة إلى جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة. وتضم جوائز التميز الفردي؛ جائزة القيادات المتميزة (رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة)، وجائزة أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل حكومي.