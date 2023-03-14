وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "السيسي: المطلوب اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة" - أن الرئيس السيسي أكد وجود توافق وتفهم من رئيسة الوزراء الدنماركية بأهمية الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد مع إثيوبيين، مشيرا إلى بذل الجهد لإيجاد حل مناسب من خلال التفاوض، مؤكدا الاستعداد للتعاون شريطة ألا يؤثر على المواطن المصري بأي شكل من الأشكال.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي شدد - خلال مؤتمر صحفي، عقب مباحثاته بقصر الاتحادية أجراها أمس مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن - على أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع الدنمارك، مشيرا إلى ما يمكن أن تقدمه مصر من تسهيلات لعمل الشركات الدنماركية خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر وقطاع البيئة، ارتباطا بجهود مصر باستضافة قمة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27).

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أكد استعداد مصر لتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل الشركات الدنماركية في مصر بما لديها خبرة عالمية، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة للتعاون بين البلدين؛ نظرا لموقع مصر الجغرافي والبنية الأساسية المتطورة والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، والتي تسمح بالتعاون في مجال النقل والشحن البحري.

وذكرت أن المباحثات بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك تناولت موضوعات خاصة في المنطقة، وأهمية العمل على إيجاد حلول لمسألة الهجرة غير الشرعية.

وحول الأزمات على الساحة الدولية، نوهت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي قال إنه من المهم إيجاد حلول وبسرعة دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما تحدثنا عن الأزمة الروسية- الأوكرانية وأهمية الوصول إلى إيجاد حل لها يساهم في خفض التوتر، لما لها من تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار في منطقتنا وفي العالم كله، مشيرا إلى أنه وجه نداء للعالم أجمع في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (C0P 27) بأهمية إنهاء هذه الأزمة تلافيا لتداعياتها على العالم أجمع.