افتتاح الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد المهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، نيابة عن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، افتتاح فعاليات الدورة 24 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ، بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما ، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، منار حسني رئيس المركز القومي للسينما، و الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان.

وفي كلمته ، رحب المهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بممثلي وزارة الثقافة ، مشيدا بما تقدمه وزيرة الثقافة من دعم لكافة الانشطة الفنية والفكرية على مستوي الجمهورية.

مضيفًا، يطيبُ لي أن أرحب بكم على أرض محافظة الإسماعيلية ، لنسعد دوماً باستضافة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى ثوبه الجديد ونسخته 24بمحافظتنا الموقرة.

مؤكدا ، إن الفن والثقافة من المقومات الهامة للعديد من الدول ، فهي تجسد الحاضر وتعزز القيم النبيلة ، وتسمو بالأخلاق والارتقاء بالذوق العام وتنمية الوعى الثقافيِّ للأفراد والمجتمعات، فالفن يسعى دائماً للوصول بالمجتمع إلى مرحلة الكمال وترسيخ قيم حب الوطن والانتماء له ونبذ العنف والتطرف الفكري والعقائدي ، ويرتبط الفن ارتباطًا وثيقاً بثقافة وحضارة وقيم المجتمع .

ويعَد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أيقونة الإبداع لما حققه من مكانة كبيرة على خريطة المهرجانات العالمية ، فهو خير سفير للحضارة والرخاء والتنمية الاقتصادية ، وما تشهده البلاد من نهضة تنموية شاملة.

عامًا بعد عامٍ ، ودورة جديدة لتُضفي جمالًا وتُصقِل الرسائل السَامية والفن الراقي للأفلام المشاركة في المهرجان ، لتؤكد دومًا أن مصر ستظل دائمًا وأبدًا منبرًا للسلام وواحةً للأمن والأمان وجسرًا للتواصل بين الشعوب ومنارة للدول .

مختتما ، يسرني أن أسجل عميق شكري وتقديري لوزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلاني على دعم ورعاية المهرجان، والمركز القومي للسينما ، وإدارة المهرجان ، ولجنة التحكيم ، مثمنًا جهودهم في اختيار مجموعة منتقاه من الأفلام .

موجها الدعوة لرواد وصناع الافلام ، والمشاركين فيها، وإعلاميين وحضور كريم لمشاهدة مجموعة من الأعمال الرائدة في مجال الأفلام التسجيلية متمنيًا لكم قضاء وقت مميز في محافظة الإسماعيلية.

و في كلمته ، أكد الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما ، علي أهمية مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ، مضيفا أن المهرجان بات منذ ميلاده محفلا عالميا لطرح ومناقشة الكثير من القضايا الإنسانية والافكار البناءة ، والقاء الضوء على ثوابت القيم السامية والمبادئ النبيلة ، من خلال عالم ساحر يضم برنامجا مميزا يزخر بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولي في مصر والمنطقة العربية ، الى جانب عدد كبير من الأفلام بالمسابقات الرسمية والبرامج الموازية التي تعرض خارج المسابقة ومجموعة من الفعاليات المتنوعة الأخرى.

واوضحت ، منار حسني رئيس المركز القومي للسينما ، أن المهرجان اصبح عيدا للسينمائيين منذ انطلاقه عام 1991 ، ورصدت دور المهرجان في القاء الضوء على السينمائيين المتخصصين في السينما التسجيلية في مصر والعالم والذين تبحث اعمالهم عن الحقيقة والمعرفة، واضافت، نعود ونلتقي في دورة جديدة من المهرجان يلتقي في فناني العالم بأفلام تحمل بداخلها الحرية والتغيير.

من جانبه وجه عصام زكريا رئيس المهرجان ، الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها للمهرجان وايمانها بدور السينما في تكوين مجتمع مستنير، ووجهة الشكر لكل الداعمين للمهرجان من الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والسينمائية الدولية.

تضمن حفل الافتتاح الذي قدمته الاعلامية هالة الحملاوي ، برومو للأفلام المشاركة، وتقديم رؤساء واعضاء لجان تحكيم مسابقات المهرجان " الدولية، الطلبة ، اتحاد النقاد " ، إلى جانب تكريم مدير التصوير محمود عبدالسميع ، الناقد والمؤرخ السينمائي محمود علي ، و المخرج والكاتب الايرلندي مارك كازينو، وتستمر هذه الدورة من المهرجان حتى 20 مارس الجاري ، ويراسها الناقد عصام زكريا ، وذلك بقصر ثقافة الاسماعيلية.