استعدادات مكثفة بالبحيرة لمواجهة سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد والمتابعة المستمرة للمراكز والمدن وشركة المياه والحماية المدنية على مدار الساعة، وذلك لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتوقع سقوط الامطار بغزارة.

وأشارت إلى الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق ، وكذلك مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما وجهت نائب محافظة البحيرة بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار وكذلك استمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك عقب توقعات هيئة الارصاد الجوية بتعرض بعض مراكز المحافظة اليوم الثلاثاء، لأمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية احيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا، كما تنشط الرياح وسرعتها من 30-35 كم/ ساعة وارتفاع الموج يصل الى 3 أمتار.