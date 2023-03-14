ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فريدي إلى 190 في ملاوي

أسفر إعصار فريدي الذي ضرب جنوب القارة الإفريقية للمرة الثانية، عن سقوط 190 ضحية على الأقل في ملاوي حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات تربة، بحسب حصيلة محدثة أوردتها الحكومة الثلاثاء.



وأوضح المكتب الوطني لإدارة الكوارث في بيان "ارتفع عدد الضحايا من 99 ... إلى 190 مع إصابة 584 وفقدان 37".

وكان قد ضرب الإعصار فريدى وسط موزمبيق، الأحد الماضى، بعد وصوله لليابسة للمرة الثانية خلال شهر وتخطيه المعدلات القياسية لمدة وقوة العواصف المدارية فى النصف الجنوبى للكرة الأرضية.

وتضرر أكثر من 171 ألف شخص بعد أن اجتاح الإعصار ذاته جنوب موزمبيق، الشهر الماضى، وأودى بحياة 27 شخصًا فى كل من موزمبيق ومدغشقر.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من نصف مليون شخص معرضون لخطر التضرر من الإعصار فى موزمبيق هذه المرة.

وأظهرت بيانات من الأقمار الصناعية أن الإعصار يواصل طريقه على اليابسة صوب الطرف الجنوبى لمالاوى المجاورة بعد أن مر على مدينة كويليمانى الساحلية. وانقطعت الاتصالات والتيار الكهربائى عن كويليماني.

ويقول علماء إن تغير المناخ يتسبب فى زيادة قوة ومدة الأعاصير.