اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى..

ادخار 1000 جنيه سنويا لكل سيدة لديها طفلان وحتى بلوغها الـ45 عاما.. إنفوجراف

الثلاثاء، 14 مارس 2023 05:23 م
ادخار 1000 جنيه سنويا لكل سيدة لديها طفلان وحتى بلوغها الـ45 عاما.. إنفوجراف تنمية الأسرة المصرية

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
 
 
الرئيس
 
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التخطيط والمالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية
 
يأتى توقيع البروتوكول تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى بتقديم الدولة دعم مالى ثابت للمرأة   
 
ستنشئ المالية حساب لصالح المشروع القومى ضمن حساب الخزانة الموحد
 
المالية ستدخر مبلغ 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى لتحصل على المبلغ كامل بعد بلوغها سن الـ45 عاما 
 
يشترط التزام السيدة بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية
 
يسقط حق السيدة فى المطالبة بأية مبالغ مالية فى حال إنجابها الطفل الثالث
 
حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك فى البرنامج وفقا لعدة محددات

تنمية الاسرة المصرية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

حوافز مادية



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