اختتام الدورة التدريبية "آليات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة الإدارية

كتب عبد الله محمود

اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورتين التدريبيتين اللتين نظمهما مركز التدريب القضائي ب النيابة الإدارية والتي تضمنت ورشتي عمل حول "آليات التحقيق والتصرف"، انعقدتا بالتزامن بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وشارك فيها عدد 30 عضوًا من أعضاء النيابة، خلال الفترة من 7 مارس 2023 حتى 14 مارس 2023.

جاء ذلك بحضور المستشار عبد الناصر خطاب، مدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار الدكتور محمود إبراهيم مدير مكتب رئيس الهيئة.

استهلت الفعاليات بكلمة المستشار عبد الناصر خطاب والذى رحب فيها بالحضور، موجها الشكر للمستشار عدلي جاد، على دعمه اللا محدود لكل ما يقوم به مركز التدريب القضائي تحت قيادة المستشار أيمن نبيل مدير المركز، من جهد بالغ الأهمية في تدريب وتكوين الأعضاء من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والنوعية لأعضاء النيابة من كافة الدرجات لتكون عونًا لهم في أداء رسالتهم السامية داخل محراب العدالة.

فيما وجه المستشار أحمد مرسي الشكر لرئيس الهيئة، مؤكدا على أهمية التدريب في بناء القدرات وتطوير المهارات لدى مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وأوصى بضرورة إرساء التقاليد القضائية الراسخة في عمل أعضاء النيابة خلال أدائهم لرسالتهم السامية، وبما ينعكس على حسن معاملتهم للمتقاضين والمتعاملين مع النيابة الإدارية، ليكونوا عنوانًا لهيئتهم القضائية العريقة ورمزًا لإعلاء سيادة القانون.

وفى ختام الفعاليات، تم تسليم السيدات والسادة الأعضاء المتدربين، شهادات إتمام البرنامج التدريبي.