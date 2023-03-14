إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 20-25 عقدة جنوبية وارتفاع الأموج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا.

وتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.