إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 8 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى الغربى بنطاق محافظة الجيزة، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى الغربى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 8 أشخاص، ونقلوا جميعهم إلى مستشفى أكتوبر المركزى ورفع حطام الحادث بالكامل.