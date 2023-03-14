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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بقنا

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:47 م
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بقنا حادث تصادم - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتي ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز نقادة، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارات إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى التي جاءت إصاباتهم ما بين ارتجاج وكدمات وسحجات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
 

 

 

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