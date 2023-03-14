اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 مارس 2023 06:35 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بسمالوط المنيا

الثلاثاء، 14 مارس 2023 05:20 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بسمالوط المنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك ، وتم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى و2 تو ك توك، بطريق سمالوط الفرعى بالقرب من  الدائرى.
 
انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وافادت التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة حسام الصغير على 50 سنة من منقطين، حالته حرجة، باسم محسن مراد 26 سنة ، ويقيم بقرية دفش ، عبود جاد الله سلطان 50 سنة ، دفش ، سامية قليني 43 سنة ، وتراوحت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات ، وتم نقلهم لمستشفى سمالوط النموذجي.
 
وتحرير عن الواقعة المحضر اللازم ، وتباشر النيابة العامة التحقيقات. 

مديرية الامن

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سمالوط

اخبار المنيا

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