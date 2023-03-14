إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب ونش بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب ونش خاص بالوحدة المحلية الخاصة بقرية شيبة بطريق الزقازيق- بنى شبل، أمام البوابة نطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ما يفيد إشارة مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول كل من "عزت ع م" 37 عاما مصابا باشتباه كسر بالفقرات القطنية، و"أسامة م ال" 45 عاما مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، و"أيمن م ع" 45 عاما مصابا بسحجات وكدمات، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

وبالفحص تبين حدوث إصابتهم اثر تعرضه لحادث انقلاب ونش خاص بالوحدة المحلية الخاصة بقرية شيبة، بطريق الزقازيق- بنى شبل، أمام البوابة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

وفى سياق متصل، استقبل مستشفى الحسينية المركزى "نجلاء ي ال" 14 عاما مصابة باشتباه كسر بالساق اليسري، إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة بخارية توك توك بطريق الجمالية، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها.

يذكر أن 16 شخصا، أصيبوا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس مع سيارة ميكروباص، بطريق " بلبيس- انشاص الرمل" أمام عزبة أبو شرف، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزاومل، بوصول 16 شخصا مصابين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم اثر تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس مع سيارة ميكروباص، بطريق "بلبيس- أنشاص الرمل" أمام عزبة أبو شرف، نطاق مركز بلبيس، وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الزوامل لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، فيما غادر المصابون المستشفى بعد تحسن حالتهم.