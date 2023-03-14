إصابة 16 شخصا فى تصادم أتوبيس مع ميكروباص بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 16 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم اتوبيس مع سيارة ميكروباص، بطريق " بلبيس- انشاص الرمل" امام عزبة ابو شرف، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزاومل، بوصول 16 شخصا مصابون بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة.



وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم اثر تعرضهم لحادث تصادم اتوبيس مع سيارة ميكروباص، بطريق " بلبيس- انشاص الرمل" امام عزبة ابو شرف، نطاق مركز بلبيس، وتم نقلهم من قبل مرفق الاسعاف الى مستشفى الزاومل لتقديم الاسعافات الاولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسير الحركة المرورية امام حركة المركبات، فيما غادر المصابون المستشفى بعد تحسن حالتهم.



فيما أصيب 9 أشخاص بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد، مساء أمس إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (شعلة) في بندر مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (شعلة) في بندر مركز كفر صقر.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (شعلة) ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

